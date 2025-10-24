Ценности
Собчак и Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»

Ведущая Собчак и рэперша Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак и рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, повторили сцену из фильма «Убить Билла». Соответствующие фото появились на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, Собчак предстала перед камерой в образе героини Элли Драйвер. Она надела белый медицинский халат и шапочку, а также повязку на глаз и пришла в больничную палату. В свою очередь, в комнате на кушетке лежала Инстасамка, изображавшая главную героиню фильма Беатрикс Киддо.

«Скоро», — указала в подписи автор поста.

В сентябре Инстасамка показала внешность до пластики на архивном фото с сестрой Маргаритой Зотеевой.

