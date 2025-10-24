Спецпредставитель Путина Дмитриев: Переговоры затягивает Киев, он срывает диалог

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры по разрешению украинского кризиса затягивает Киев — он срывает диалог по указке Европы. Его слова приводит ТАСС.

«Очень важно, что мы видим: именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать», — заявил он.

Дмитриев добавил, что Москва будет доносить до Вашингтона то, что именно Киев срывает диалог. Это происходит, отмечает чиновник, по указке Евросоюза и Великобритании.

Ранее Кирилл Дмитриев призвал нынешнюю администрацию президента США Дональда Трампа «не становиться Байденами». По его словам, ложные нарративы предыдущей американской администрации, которые пытаются навязать нынешним властям США, не сработали.