Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

WSJ: Разговор Путина и Трампа в июле был коротким и лишенным привычной теплоты

Июльский разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был коротким и «лишенным привычной теплоты». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

«По словам высокопоставленного представителя администрации [Трампа], телефонный разговор [в июле] был гораздо короче, чем предыдущие, и в нем не было той теплоты, с которой [президенты] обычно разговаривали друг с другом», — говорится в публикации.

Речь идет о разговоре российского и американского лидеров, который состоялся 3 июля. Тогда Трамп выразил неудовлетворение итогами беседы. «Мы также поговорили о конфликте на Украине. Я недоволен, прогресса нет», — сказал он.