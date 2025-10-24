Бывший СССР
09:37, 24 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев в Купянске

Shot: Солдаты ВСУ расстреляли сослуживцев в Купянске за дезертирство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев за дезертирство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«ВСУ в Купянске расстреляли семерых сослуживцев за то, что те не хотели воевать против России и пытались оставить позиции», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские силы добивали своих же сбежавших военнослужащих с помощью беспилотников.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России выбивают украинские войска из южной части Купянска — ключевого города в Харьковской области. Отмечается, что ситуация для украинских военнослужащих на этом направлении продолжает стремительно ухудшаться.

