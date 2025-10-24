Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

Глава Забайкалья Осипов: Регион поможет восстановить оскверненный мемориал в ДНР

Оскверненный вандалами в Донецкой народной республике (ДНР) субурган (ступа, буддийское религиозное сооружение) в честь бойцов специальной военной операции был возведен силами самих военнослужащих. Эти подробности скандала из-за разрушения мемориала появились в Telegram-канале губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Чиновник рассказал, что субурган имел большое значение для бойцов, — духовно их подпитывал и поддерживал боевой дух. Осквернивших сооружение вандалов он назвал негодяями и пообещал, что регион окажет помощь в восстановлении сооружения.

«Нашу Родину сейчас защищают тысячи воинов разных вероисповеданий. Мы примем все меры, чтобы восстановить субурган и помочь в поиске вандалов», — написал в блоге глава Забайкалья.

Как сообщалось ранее, с установленного в Мангушском округе ДНР памятника были сорваны флаги регионов России, а также демонтированы молитвенные барабаны. Отмечалось, что субурган мог быть возведен без согласования с местными властями.