Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 24 октября 2025Мир

Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

Макгрегор: Трампу не стоит слушать Келлога и Рубио перед встречами с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу не стоит слушать своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед тем, как встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой совет американскому лидеру высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для Responsible Statecraft.

«Прежде чем Трамп запланирует провести встречу с Путиным, ему стоило бы избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой "силе Украины", которые высказывают Келлог, Рубио и многие неоконы в Вашингтоне», — отметил эксперт.

Также, по мнению Макгрегора, заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине. Он допустил, подписание такого договора сможет закрепить отношения России со странами Европы.

Ранее Макгрегор заявил, что решение Трампа пересмотреть целесообразность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины стало правильным шагом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от ударов дальнобойными ракетами проблема

    Российский фондовый рынок перешел к снижению после решения по ставке

    Суд пересмотрел дело о передаче государству земли в Барвихе

    Командир «Ахмата» назвал задачу важнее СВО

    Российский подросток потерял смертельно ядовитых змей

    Центробанк заявил о росте проинфляционных рисков в экономике России

    Суд оценил жизнь россиянина в денежном эквиваленте

    Банк России заявил о падении темпов роста зарплат

    Россиянам помогут заработать

    Известная актриса раскрыла причину трат на красоту вместо одежды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости