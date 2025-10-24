Макгрегор: Трампу не стоит слушать Келлога и Рубио перед встречами с Путиным

Президенту США Дональду Трампу не стоит слушать своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед тем, как встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой совет американскому лидеру высказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для Responsible Statecraft.

«Прежде чем Трамп запланирует провести встречу с Путиным, ему стоило бы избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой "силе Украины", которые высказывают Келлог, Рубио и многие неоконы в Вашингтоне», — отметил эксперт.

Также, по мнению Макгрегора, заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине. Он допустил, подписание такого договора сможет закрепить отношения России со странами Европы.

Ранее Макгрегор заявил, что решение Трампа пересмотреть целесообразность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины стало правильным шагом.