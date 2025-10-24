Трое молодых россиян совершили теракты на железной дороге

В Ростове-на-Дону трех жителей обвинили в терактах на железной дороге

В Ростове-на-Дону трех молодых людей обвинили в терактах на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 декабря 2024 года обвиняемые подожгли релейный шкаф, обеспечивающий работу железнодорожного транспорта. Затем 14 декабря на станции Ростов-Товарный они подожгли электровоз. Молодые люди сбежали, но их быстро установили и задержали.

18-летний и 16-летний юноши находятся в СИЗО, 16-летняя девушка под домашним арестом. Возбуждены дела по статье о теракте и легализации денег.

