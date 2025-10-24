Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 24 октября 2025Силовые структуры

Трое молодых россиян совершили теракты на железной дороге

В Ростове-на-Дону трех жителей обвинили в терактах на железной дороге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону трех молодых людей обвинили в терактах на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, 11 декабря 2024 года обвиняемые подожгли релейный шкаф, обеспечивающий работу железнодорожного транспорта. Затем 14 декабря на станции Ростов-Товарный они подожгли электровоз. Молодые люди сбежали, но их быстро установили и задержали.

18-летний и 16-летний юноши находятся в СИЗО, 16-летняя девушка под домашним арестом. Возбуждены дела по статье о теракте и легализации денег.

Ранее стало известно, что в Луганске следователи возбудили уголовное дело о теракте из-за взрыва.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости