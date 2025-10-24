Учительница четырежды изнасиловала школьника

В США учительница совратила ученика в Северной Каролине и уехала во Флориду

В США арестовали учительницу из Флориды, которая совратила ученика в другом штате. Об этом сообщает телеканал WPLG.

За решеткой оказалась Джордан Кейси Хок, которая в данный момент проживает во Майами-Лейкс и преподавала там в начальной школе. По данным следствия, ранее женщина работала в школе города Каннаполис в Северной Каролине. Там она совратила школьника и четырежды изнасиловала его, после чего уехала во Флориду. Обстоятельства ее увольнения и переезда не называются.

Подробности дела пока хранятся в тайне, однако известно, что преступления Хок совершила в 2025 году. Женщина выступила в суде и попросила, чтобы дальнейшие разбирательства проходили во Флориде. Представители школьного округа Майами-Дейд заявили, что Хок уволили сразу же после начала расследования, и в будущем ей будет запрещено преподавать там.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Кентукки разыскивает бывшую учительницу, которая летом призналась, что неоднократно занималась сексом со школьником. Женщину отпустили под залог, после чего она сбежала.