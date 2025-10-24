Культура
15:11, 24 октября 2025

Уехавшая из России дочь Машкова обратилась к матери

Прервавшая отношения с отцом дочь Машкова обратилась к матери в день ее рождения
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая покинула страну после начала специальной военной операции, обратилась к матери актрисе Елене Шевченко и поздравила ее с днем рождения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка опубликовала отрывок из фильма «Сирота Казанская», в котором главную роль сыграла Шевченко. «Сегодня родилась моя самая красивая и смешная мама… С твоим Новым годом, мамочка! Я очень тобой горжусь и обожаю до небес, конечно. Твоя дочка Маша», — подписала она публикацию.

Ранее Мария Машкова заявила, что жалеет о потере связи с отцом. Она также подчеркнула, что скучает по бабушке и дедушке, которые живут в России.

