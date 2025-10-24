Силовые структуры
Уложивший пешехода на лопатки футбольный судья из России попал на видео

В Казани футбольный арбитр Захаров избил пешехода, на него составлены протоколы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Казани футбольный судья Игорь Захаров устроил драку с пешеходом, которого не пропустил на переходе в центре города. Видео инцидента публикует Baza.

На кадрах видна машина BMW, которая выезжает на зебру прямо перед мужчиной, из нее выходит водитель и начинает нападать на пешехода. В несколько приемов зачинщик отправляет оппонента на лопатки.

Видео, распространившееся в сети, попалось сотрудникам Госавтоинспекции Казани, которые установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности за дорожный инцидент на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны.

Задержан 31-летний мужчина, сообщили РИА Новости в ведомстве. В отношении него составлено три административных материала по статьям КоАП РФ за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе и непредоставление преимущества пешеходу, переходящему проезжую часть по пешеходному переходу.

Ранее в Самаре камеры наблюдения сняли нападение толпы мужчин на автомобиль.

