Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:10, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях

Врач Агапкин: Усталость по утрам может возникать из-за дефицита витамина D
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил об опасных состояниях, которые могут скрываться за утренней усталостью. О том, из-за чего может возникать ощущение разбитости после пробуждения, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Чувство разбитости по утрам, несмотря на сон, — это классический признак так называемой осенней астении. Чаще всего она связана с комплексом причин: сокращение светового дня, что нарушает выработку серотонина и мелатонина, перестройка организма на новый режим», — заявил Агапкин.

Также, по его словам, усталость по утрам могут вызывать различные опасные состояния. К ним специалист отнес дефицит витамина D, проблемы с щитовидной железой и анемию.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» перечислил способы сохранить здоровье сердца в холодное время года. В частности, врач посоветовал россиянам ограничить потребление кофе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости