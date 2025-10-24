Россиян предупредили о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях

Врач Агапкин: Усталость по утрам может возникать из-за дефицита витамина D

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил об опасных состояниях, которые могут скрываться за утренней усталостью. О том, из-за чего может возникать ощущение разбитости после пробуждения, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Чувство разбитости по утрам, несмотря на сон, — это классический признак так называемой осенней астении. Чаще всего она связана с комплексом причин: сокращение светового дня, что нарушает выработку серотонина и мелатонина, перестройка организма на новый режим», — заявил Агапкин.

Также, по его словам, усталость по утрам могут вызывать различные опасные состояния. К ним специалист отнес дефицит витамина D, проблемы с щитовидной железой и анемию.

