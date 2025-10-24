Экономика
20:26, 24 октября 2025Экономика

В Германии начнут продавать мобильные бомбоубежища

Bild: В Германии начнут продавать мобильные бомбоубежища
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Германии представили мобильные бомбоубежища, которые в ближайшее временя выставят на продажу в сети строительных магазинов. Об этом сообщает газета Bild.

Причиной разработки продукта стал выросший за последние несколько месяцев спрос на частные бомбоубежища со стороны граждан Германии. Прототип переносного бункера создали компании BSSD Defence и Veloform. Сейчас конструкции находятся на производстве и скоро будут готовы.

Бункер представляет собой гаражный бокс площадью 16 квадратов и высотой 2,8 метра со стенами толщиной 20 сантиметров. Внутри есть туалет, душ, кухня, четыре раскладные кровати и экран, имитирующий окно с пейзажами. В убежище можно жить без выхода наружу около недели. Оно способно выдержать удары беспилотников и, при наличии специальной защиты, ракет калибром 107 миллиметров. Если бункер будет находиться под землей, он также сможет защитить от последствий ядерного взрыва, при условии, что эпицентр находится не ближе 20 километров.

Стоимость полного комплекта бомбоубежища составит 150 тысяч евро (около 13,9 миллиона рублей). Производство занимает около 70 дней.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в конце 2025 года — начале 2026-го начнут ремонтировать бомбоубежища.

    Все новости