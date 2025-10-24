В России предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

В Госдуме предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Возможность ограничения международной связи на стационарных телефонах необходимо рассмотреть в целях борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом высказался председатель комитета Государственной Думы по информполитике Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС.

Боярский указал на проблему таких звонков, которые «перекочевали» из WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Telegram на стационарную связь.

«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди — это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь», — заявил депутат. При этом он уточнил, что следует сделать удобный механизм снятия этой возможности.

Ранее стало известно, что во Владикавказе раскрыли банду телефонных мошенников, переводивших украденные у граждан России деньги на Украину. Отмечается, что группировка обманывала людей под видом работников банков и спецслужб