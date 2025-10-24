Мир
13:01, 24 октября 2025Мир

В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Трампом

Песков: Путин не исключает встречи с Трампом, но для нее нужна подготовка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не исключает встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в будущем, но для ее проведения нужна подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин», — отметил представитель Кремля.

По его словам, оба лидера не хотят терять время зря и проводить встречу «только ради самой встречи», поэтому ей будет предшествовать тщательная подготовка на уровне глав дипломатических ведомств России и США.

Ранее Путин заявил, что слова президента Трампа говорят скорее о переносе российско-американского саммита в Будапеште, а не его отмене. «Скорее это будет перенос этой встречи», — ответил глава государства на вопрос журналистов.

