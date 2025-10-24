В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

Аксенов: Ограничения на продажу топлива в Крыму отменят 26 октября

На территории Республики Крым с 9:00 воскресенья, 26 октября, будут работать 270 автозаправочных станций, которые начнут продавать топливо без ограничений и лимитов. Об этом в своем Telegram написал глава региона Сергей Аксенов.

Он пообещал, что актуальные адреса этих АЗС опубликуют на портале правительства республики и на сайте Министерства топлива и энергетики. Кроме того, Аксенов заверил, что все меры по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на местных АЗС согласованы с федеральными органами власти.

В начале этой недели сообщалось, что власти Крыма повысили лимит на продажу бензина на АЗС в одни руки с 20 до 30 литров. Купить бензин тогда можно было на 130 заправках. Дефицит бензина на полуострове начался в середине августа. Однако в сентябре эта проблема особенно обострилась.

​Также выяснилось, что к введению лимитов была вынуждена прибегнуть и одна из крупнейших иркутских сетей автозаправочных станций. Там решили не отпускать в одни руки больше 20 литров.