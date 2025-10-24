Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 24 октября 2025Экономика

В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

Аксенов: Ограничения на продажу топлива в Крыму отменят 26 октября
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На территории Республики Крым с 9:00 воскресенья, 26 октября, будут работать 270 автозаправочных станций, которые начнут продавать топливо без ограничений и лимитов. Об этом в своем Telegram написал глава региона Сергей Аксенов.

Он пообещал, что актуальные адреса этих АЗС опубликуют на портале правительства республики и на сайте Министерства топлива и энергетики. Кроме того, Аксенов заверил, что все меры по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на местных АЗС согласованы с федеральными органами власти.

В начале этой недели сообщалось, что власти Крыма повысили лимит на продажу бензина на АЗС в одни руки с 20 до 30 литров. Купить бензин тогда можно было на 130 заправках. Дефицит бензина на полуострове начался в середине августа. Однако в сентябре эта проблема особенно обострилась.

​Также выяснилось, что к введению лимитов была вынуждена прибегнуть и одна из крупнейших иркутских сетей автозаправочных станций. Там решили не отпускать в одни руки больше 20 литров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

    Пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту

    Трампу посоветовали очистить свое окружение из-за Украины

    Россиянам назвали неожиданное негативное последствие приема антибиотиков

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости