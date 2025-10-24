В Подмосковье развернули оперштаб после удара дрона ВСУ по многоэтажке

Глава Красногорска Волков: После удара ВСУ по многоэтажке развернут оперштаб

После удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске развернут оперативный штаб. Об этом глава города Дмитрий Волков сообщил в Telegram.

Украинский беспилотник в ночь на 24 октября атаковал многоэтажку на Бульваре Космонавтов, удар пришелся на 14 этаж. В результате атаки пострадали пять человек: четверо взрослых и мальчик 2017 года рождения. С различными травмами они были госпитализированы.

«Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Погибших нет. Развернут оперативный штаб», — написал чиновник, заверив, что пострадавшим и их семьям окажут поддержку.

По словам Волкова, здание обследовали специалисты, на месте работают экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации.