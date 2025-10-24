Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 24 октября 2025Мир

В Польше военный дрон повредил жилой дом

PGZ: В результате падения военного дрона повреждены жилой дом и два автомобиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Polsat News / Reuters

В результате падения военного дрона в польском городе Иновроцлав повреждены жилой дом и два автомобиля. Об этом в специальном коммюнике сообщил военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Концерн заявил, что инцидент произошел с участием беспилотника их военного авиазавода № 2. При этом PGZ отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По словам бывшего заместителя министра обороны Польши и депутата Сейма Бартоша Ковнацкого, за последнее время это уже второй инцидент с нарушением дронов за пределами зоны полетов.

10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. В Варшаве в случившемся безосновательно обвинили Москву. В российском Минобороны ответили, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Фицо предрек фиаско плану ЕС по использованию российских активов

    Определено лучшее время для первой чашки кофе

    Стало известно о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев в Купянске

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала о желании завершить карьеру из-за отстранения

    Хазанов высказался о смерти родственника в одиночестве

    В Раде раскрыли связанное с Зеленским условие для мира на Украине

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости