PGZ: В результате падения военного дрона повреждены жилой дом и два автомобиля

В результате падения военного дрона в польском городе Иновроцлав повреждены жилой дом и два автомобиля. Об этом в специальном коммюнике сообщил военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Концерн заявил, что инцидент произошел с участием беспилотника их военного авиазавода № 2. При этом PGZ отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По словам бывшего заместителя министра обороны Польши и депутата Сейма Бартоша Ковнацкого, за последнее время это уже второй инцидент с нарушением дронов за пределами зоны полетов.

10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. В Варшаве в случившемся безосновательно обвинили Москву. В российском Минобороны ответили, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.