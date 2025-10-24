Бывший СССР
В Раде раскрыли связанное с Зеленским условие для мира на Украине

Дубинский: Мир между Россией и Украиной невозможен без отставки Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Мир между Россией и Украиной невозможен без отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, подписание мирного договора без отстранения действующего главы государства невозможно. При этом парламентарий подчеркнул, что сохранение власти в руках президента приведет к продолжению конфликта.

«Давайте говорить прямо — никакой мирный договор по Украине невозможен без отстранения Зеленского от власти. Будет он — будет продолжаться война, что бы там кто не писал в планах», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки в ходе мирного урегулирования конфликта. При этом он отметил, что считает возможным прекращение огня в зоне боевых действий.

