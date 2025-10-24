Депутат Рады Гончаренко признал гибель людей от беспредельных действий военкомов

Беспредел со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и социальной поддержки приводит к гибели украинцев, подвергающихся насильственной мобилизации. Такое признание в своих соцсетях сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Давайте посмотрим правде в глаза: есть люди, которые погибли от действий ТЦК, есть уголовные дела, есть видео, которые сняли реальные люди», — написал он.

Депутат Рады подчеркнул, что то, что происходит вокруг ТЦК, является беспределом.

Ранее Гончаренко назвал военкоматы «ручным гестапо» президента Украины Владимира Зеленского. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Черкасском военкомате удерживают и избивают семерых мужчин.