В России объяснили удар ВСУ по жилому дому в Красногорске

Депутат Колесник назвал причиной ударов ВСУ по жилым домам неудачу на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще предпринимать попытки нанести удар по жилым домам, потому что терпят неудачу на поле боя, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую причину атак ВСУ на спальные районы России в разговоре с «Лентой.ру» назвал депутат.

«Когда они бьют по жилым домам — ВСУ или СБУ в зависимости от того, кому поставлена задача [президентом Украины Владимиром] Зеленским — в конечном итоге это все его история. Он главнокомандующий, и его распоряжения выполняют и ВСУ, и СБУ, и МВД, и все силовые структуры. То есть это на его совести», — заявил Колесник.

А то, что они бьют все чаще по жилым домам [это потому, что] не получается на поле боя Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Также депутат допустил, что, помимо Зеленского, решения об атаках на жилые дома принимают и на Западе, а именно в недружественных России странах Европы и в Великобритании.

«Они пытаются запугать население, вызвать недовольство. Они же тоже имеют определенный исторический опыт, что Россию силой не сломать и надо как-то внутри посеять панику, что совершенно немыслимо. Наши люди становятся только жестче, сплоченнее и злее. Они пусть об этом подумают», — заключил он.

В ночь на пятницу, 24 октября, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области произошел взрыв. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.