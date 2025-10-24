Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 24 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили удар ВСУ по жилому дому в Красногорске

Депутат Колесник назвал причиной ударов ВСУ по жилым домам неудачу на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще предпринимать попытки нанести удар по жилым домам, потому что терпят неудачу на поле боя, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую причину атак ВСУ на спальные районы России в разговоре с «Лентой.ру» назвал депутат.

«Когда они бьют по жилым домам — ВСУ или СБУ в зависимости от того, кому поставлена задача [президентом Украины Владимиром] Зеленским — в конечном итоге это все его история. Он главнокомандующий, и его распоряжения выполняют и ВСУ, и СБУ, и МВД, и все силовые структуры. То есть это на его совести», — заявил Колесник.

А то, что они бьют все чаще по жилым домам [это потому, что] не получается на поле боя

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Также депутат допустил, что, помимо Зеленского, решения об атаках на жилые дома принимают и на Западе, а именно в недружественных России странах Европы и в Великобритании.

«Они пытаются запугать население, вызвать недовольство. Они же тоже имеют определенный исторический опыт, что Россию силой не сломать и надо как-то внутри посеять панику, что совершенно немыслимо. Наши люди становятся только жестче, сплоченнее и злее. Они пусть об этом подумают», — заключил он.

В ночь на пятницу, 24 октября, в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области произошел взрыв. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт масштаб атак ВСУ умными авиабомбами на российские объекты

    Премьер Бельгии высказался о законности конфискации российских активов

    Россиян предостерегли от трех опасных ошибок при лечении простуды

    26-летнюю блогершу доставили в больницу с ножевыми ранениями

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости