В России откроют памятник жертвам коронавируса

В Санкт-Петербурге откроют памятник жертвам коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился финальными кадрами работы над памятником жертвам пандемии COVID-19. Видео разместили в Telegram-канале главы города.

Бронзовая композиция уже готова: ее отлили и собрали в мастерской. В настоящее время скульптуру готовят к установке — памятник разместят в Саду Милосердия в Красногвардейском районе. Недалеко находится инфекционная больница имени Боткина, которая приняла первых пациентов с коронавирусом.

Высота монумента превышает 4,5 метра. Скульптурная композиция-аллегория отражает драматическую борьбу врачей за жизнь людей и будет видна из любой точки сада. У памятника не предусмотрено ограждение, поэтому все желающие смогут свободно подойти, коснуться и обойти его со всех сторон.

Ранее в Крыму уничтожили уникальный пятиствольный каштан возрастом почти два века. Его посадил в 1829 году в Симферополе известный врач Федор Мильгаузен. В 1972 году растение объявили памятником природы, однако затем в стволе нашли грибы, разрушающие дерево.

