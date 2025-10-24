Россия
10:25, 24 октября 2025

В России прокомментировали удар дрона ВСУ по жилому дому в Красногорске

Колесник заявил о высокой мощности взрывчатки в атаковавшем Красногорск БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Атаковавший жилой дом в Красногорске дрон содержал мощную взрывчатку, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о типе беспилотника депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Понятно, что дрон был достаточно мощный, потому что разнесло всю квартиру. Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось. Это не просто какой-то рядовой беспилотник двухсотграммовый. Я думаю, что напичкали они довольно прилично его», — поделился мнением Колесник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ночной атаки дрона на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Глава Красногорска Дмитрий Волков уточнил, что ЧП произошло по адресу бульвар Космонавтов, дом 1 в Изумрудных холмах. По его сведениям, беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в жилой дом на уровне 14-го этажа.

