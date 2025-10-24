Наука и техника
В России рассказали об ответе на атаки Tomahawk

Аналитик Коротченко: Россия ответит любым оружием на возможные атаки Tomahawk
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Россия ответит любым оружием на возможные атаки дальнобойного оружия Tomahawk или Taurus. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, если американские или немецкие военнослужащие применят с территории Украины дальнобойное оружие по целям в глубине российской территории, Россия будет вправе прибегнуть к любым вариантам ответного реагирования в отношении тех конкретных стран НАТО, которые попробуют совершить акт вооруженной агрессии.

Коротченко добавил, что Россия в современных условиях действует сдержанно, но решительно. Прошедшие учения стратегических ядерных сил показали, что Кремль без промедления и колебаний сможет использовать ядерное оружие там, где это действительно будет необходимо.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй рекомендовал своим европейским коллегам прислушаться к словам президента России Владимира Путина о последствиях ударов ракетами Tomahawk. Обращаясь к лидерам Европы, он заявил, что «если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло».

