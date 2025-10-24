Россия
В России заявили о движении Украины к более реалистичной позиции

Дмитриев: Украина движется в сторону более реалистичной позиции по конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что очень важно завершить войну, но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины», — сказал он. По его словам, Киев тоже движется в сторону более реалистичной позиции.

Ранее спецпредставитель президента России заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и его партнеры не рассматривают способы остановки конфликта без участия США.

