В России заявили о неспособности ВСУ воевать на чужой территории

ТАСС: ВСУ оказались не готовы к реалиям боевых действий в Курской области

Вооруженные силы Украины оказались не готовы вести боевые действия за пределами своей территории, в том числе в Курской области. Такие данные приводит источник ТАСС в силовых структурах России.

«Не только 82 бригада, а вся украинская группировка оказалась не готова к реалиям войны на чужой территории. Неподготовленный личный состав, комбриг бросал сразу на убой», — уточнил собеседник агентства.

Также стало известно о жалобах командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) на то, что прибывшие на службу новички оказались не боеспособны, так как не прошли курс адаптации. «Мы вывели оттуда людей, и это было сложно, потому что мы несли потери. Были плененные из-за того, что они не могли нормально подготовиться», — рассказывал командир украинской бригады.

Выяснилось также, что командир 82-й ОДШБр винил в «позорном бегстве из Курской области» младший состав офицеров.

Ранее сообщалось, что допустившего колоссальные потери в Курской области полковника ВСУ Дмитрия Волошина повысили. Он возглавил группу «Курск» в новой структуре украинских войск.