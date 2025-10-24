Путешествия
22:52, 24 октября 2025Путешествия

В российском аэропорту ограничили полеты

Росавиация: Аэропорт Грабцево в Калуге ограничил полеты в целях безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: PxHere

Аэропорт Грабцево в Калуге ограничил полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в воздушной гавани с 22.27 по московскому времени. Меры приняты в целях обеспечения безопасности, уточнил представитель ведомства.

Утром 24 октября в аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Речь шла о запретах на вылеты для авиагаваней Домодедово и Жуковский. Аналогичные меры были приняты днем ранее, когда в столице была объявлена опасность атаки БПЛА.

