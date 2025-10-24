Россия
07:09, 24 октября 2025Россия

В российском регионе отразили массированную воздушную атаку

Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотники были перехвачены в Таганроге и Новошахтинске, а также в восьми районах области, никто не пострадал.

В результате атаки дронов произошло несколько возгораний, они оперативно потушены. В Новошахтинске нарушено электроснабжение, без света остались дома, детский сад и техникум. Аварийные службы подключили часть абонентов к резервным линиям, на данный момент электричества нет у полутора тысяч человек. Восстановление энергоснабжения начнется в светлое время суток.

В ночь на 24 октября беспилотник также попал дом в подмосковном Красногорске. Из-за удара БПЛА в квартире на 14 этаже часть стены выбило взрывной волной. Пострадали пять человек.

