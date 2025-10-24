Экономика
15:14, 24 октября 2025Экономика

В российской школе рухнул потолок

«Чита.Ру»: В школе в Балее обрушился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В школе города Балей Забайкальского края в одном из кабинетов рухнул потолок. Об этом со ссылкой на директора образовательного учреждения Наталью Лескову сообщил портал «Чита.Ру».

Речь идет о средней школе № 14, где два года назад провели капремонт. Директор уточнила, что инцидент произошел во время урока в кабинете математики. На записи, сделанной одной из очевидцев последствий обвала потолка, можно заметить крупные куски потолка на полу, провисшие провода и металлические балки, которые отошли от креплений и едва держатся. «Мамочка! Хорошо, ребятишек не пришибло», — прокомментировала ситуацию автор видео.

Лескова отметила, что в данный момент выявляются причины инцидента и устраняются последствия. По ее словам, в результате случившегося обошлось без пострадавших, поскольку учительница услышала негромкие звуки и оперативно эвакуировала школьников из кабинета.

В связи с обрушением потолка прокуратура региона начала проверку. По ее результатам сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства при проведении ремонта в школе, по содержанию имущества и обеспечению безопасности образовательного процесса.

