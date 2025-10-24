В США оценили впечатляющую модернизацию бомб с УМПК

TWZ: Оснащение российских бомб с УМПК двигателем — это впечатляющий скачок

Новая модификация универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), который превращает обычные бомбы в высокоточные боеприпасы, обеспечивает впечатляющий скачок возможностей российских умных бомб. Эффективность модуля с реактивным двигателем оценило американское издание TWZ.

Отмечается, что модернизированный УМПК, который оснастили силовой установкой, может пролететь более 200 километров до цели. «[Новый] УМПК является еще одной серьезной головной болью для украинской системы противовоздушной обороны, испытывающей серьезные трудности», — пишет автор.

Он напомнил, что развивающие высокую скорость планирующие бомбы обладают сравнительно небольшими размерами, поэтому их чрезвычайно трудно сбивать.

Ранее в октябре появились фотографии нового УМПК с удлиненным крылом и видоизмененной хвостовой частью. Telegram-канал Aviahub писал, что дальность бомбы ФАБ-500Т с таким модулем составляет более ста километров, а установка двигателя удваивает это значение.