В США самолет потерпел крушение

Самолет ВВС США с двумя людьми на борту разбился в штате Оклахома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Fred Greaves / Reuters

Воздушное судно американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпело крушение в штате Оклахома. Об этом инциденте отчиталась Национальная гвардии штата в соцсети X.

Как уточняется, на борту в момент авиакатастрофы находились два человека: первый член экипажа — гражданский подрядчик, а второй — военнослужащий Военно-воздушных сил США. Предварительно известно, что самолет выполнял тренировочную миссию.

В настоящее время о пострадавших или погибших не сообщается. На место крушения привлечены экстренные службы, подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что два пилота не выжили после крушения самолета в Венесуэле. В полете судно перевернулось и потерпело крушение на взлетно-посадочной полосе аэродрома Парамилло в Сан-Кристобале.

