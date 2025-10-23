Путешествия
20:03, 23 октября 2025

Самолет перевернулся в воздухе и разбился через несколько минут после взлета

The Mirror: Два пилота не выжили после крушения самолета в Венесуэле
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @mar_dosil_pilot

В Венесуэле самолет перевернулся в воздухе и разбился через несколько минут после взлета, двое пилотов не выжили. Об этом пишет британская газета The Mirror.

Трагедия произошла 22 октября. Уточняется, что самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу аэродрома Парамилло в Сан-Кристобале и загорелся. Среди очевидцев поднялась паника, многие из них спасались бегством с места происшествия. Жертвами трагедии стали 50-летний Хосе Антонио Бортоне Терифе и 47-летний Хуан Мальдонадо. Пассажиров на борту не было.

По версии следствия, к крушению могли привести взрыв шины или ошибка пилота. Рухнувший самолет Piper Cheyenne 1, связанный с правительством страны, не уцелел в огне.

Ранее индийский курсант-пилот не выжил во время одиночного полета на легкомоторном самолете. Борт потерпел крушение. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

