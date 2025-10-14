20-летний курсант-пилот не выжил во время одиночного полета

Индийский курсант-пилот не выжил во время одиночного полета в ЮАР

Индийский курсант-пилот потерпел крушение во время одиночного полета на легкомоторном самолете и не выжил. Об этом сообщает портал Aviation Today.

Уточняется, что 20-летний Пиюш Пушп проходил курс повышения квалификации в учебном центре для авиаторов в Йоханнесбурге, ЮАР. Катастрофа произошла вскоре после взлета. Пушпа с тяжелыми травмами доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Хотя официального заключения пока нет, предварительные данные указывают на возможную техническую неисправность воздушного судна. Посольство Индии в Претории подтвердило, что его сотрудники находятся в контакте с властями ЮАР и координируют действия с семьей Пушпа для содействия репатриации его тела. Южноафриканское управление гражданской авиации (SACAA) начало расследование инцидента.

Как пишет издание, семья узнала трагическую новость из официального сообщения учебного заведения. Незадолго до происшествия Пушп сообщил отцу, что близок к завершению летной подготовки и с нетерпением ждет возвращения в Индию, чтобы вскоре начать сотрудничать с одной из местных авиакомпаний.

Ранее пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Воздушное судно принадлежало авиационной школе, а управлял им 60-летний мужчина.