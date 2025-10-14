Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:10, 14 октября 2025Путешествия

20-летний курсант-пилот не выжил во время одиночного полета

Индийский курсант-пилот не выжил во время одиночного полета в ЮАР
Алина Черненко

Фото: Kateryna Muzhevska / Shutterstock / Fotodom  

Индийский курсант-пилот потерпел крушение во время одиночного полета на легкомоторном самолете и не выжил. Об этом сообщает портал Aviation Today.

Уточняется, что 20-летний Пиюш Пушп проходил курс повышения квалификации в учебном центре для авиаторов в Йоханнесбурге, ЮАР. Катастрофа произошла вскоре после взлета. Пушпа с тяжелыми травмами доставили в местную больницу, но спасти его не удалось.

Материалы по теме:
21 год назад произошел самый загадочный угон самолета в истории. Почему исчезнувший в Анголе лайнер до сих пор не нашли?
21 год назад произошел самый загадочный угон самолета в истории.Почему исчезнувший в Анголе лайнер до сих пор не нашли?
25 мая 2024
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019

Хотя официального заключения пока нет, предварительные данные указывают на возможную техническую неисправность воздушного судна. Посольство Индии в Претории подтвердило, что его сотрудники находятся в контакте с властями ЮАР и координируют действия с семьей Пушпа для содействия репатриации его тела. Южноафриканское управление гражданской авиации (SACAA) начало расследование инцидента.

Как пишет издание, семья узнала трагическую новость из официального сообщения учебного заведения. Незадолго до происшествия Пушп сообщил отцу, что близок к завершению летной подготовки и с нетерпением ждет возвращения в Индию, чтобы вскоре начать сотрудничать с одной из местных авиакомпаний.

Ранее пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Воздушное судно принадлежало авиационной школе, а управлял им 60-летний мужчина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США анонсировали «крупное объявление» по военной помощи Украине

    На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

    Военная помощь Европы Украине резко сократилась

    Москвичам дали надежду на потепление

    На Мадагаскаре придумали замену президенту

    В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

    В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

    Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

    В Совфеде назвали лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта действие

    Мощный обвал предсказали рынку искусственного интеллекта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости