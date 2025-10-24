В США заявили о планах Трампа ударить по наркокартелям в Венесуэле

CNN: Трамп изучает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп изучает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Собеседники телеканала сообщили, что Трамп рассматривает возможность ударов по предприятиям, заподозренным в производстве кокаина, а также по маршрутам наркотрафика. При этом в администрации президента США не исключают дипломатического решения проблемы.

Подчеркивается, что окончательное решение в данный момент не принято.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Трампу с посланием на английском языке, в котором попросил его не нападать на республику. «Мир навсегда, никакой безумной войны, никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал он.