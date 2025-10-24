Мир
Венгрия получила новую информацию о саммите Путина и Трампа

Сийярто: Венгрия получила информацию о том, что саммит Путина и Трампа состоится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Венгерская сторона получила информацию о том, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится. Об этом рассказал глава МИД республики Петер Сийярто в интервью The American Conservative.

«Есть очень много тех, кто не заинтересован в мире — это европейские лидеры и Украина. Они делают все возможное, используя свои СМИ, чтобы распространять фейковые новости, утверждая, что этого саммита не будет (...). Мы получили информацию, что он состоится, и я доверяю президенту Трампу и президенту Путину больше, чем либеральным СМИ», — подчеркнул дипломат.

Сийярто также рассказал, что как только появилась информация о проведении встречи глав России и США в Будапеште, в Венгрии понимали, что «будет много тех, кто захочет помешать» проведению саммита. Он выразил уверенность в том, что пока такие переговоры не состоятся, СМИ будут публиковать множество различных фейков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения в СМИ о том, что саммит Путина и Трампа якобы был сорван, поскольку его сроки не были определены изначально.

Российский лидер также заявил, что слова его американского коллеги скорее говорят о переносе встречи в Будапеште, а не о ее отмене.

