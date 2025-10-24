Забота о себе
10:33, 24 октября 2025Забота о себе

Виктория Бекхэм пожаловалась на травлю в школе из-за ментальной особенности

Виктория Бекхэм рассказала о травле в школе из-за дислексии и дискалькулии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм пожаловалась, что из-за одной ментальной особенности в школе столкнулась с травлей со стороны одноклассников. Об этом она рассказала в подкасте Call Her Daddy.

По словам 51-летней британской звезды, в детстве она была застенчивой и неуклюжей девочкой с самодиагностированной дислексией и дискалькулией — испытывала трудности при письме и изучении математики. «Это сделало меня сильнее, потому что травить меня продолжили и в колледже, говорили, что я недостаточно хороша, что выгляжу неправильно. Мне говорили, что я слишком тупая, даже чтобы выступать на сцене. Все это придавало мне твердости», — вспоминает она.

Кроме того, вписаться в общество сверстников Бекхэм было трудно, потому что, когда другие подростки после школы «курили и тусовались», она занималась танцами или драматическим искусством. «У меня была ужасная кожа, чудовищные прыщи, тусклые волосы. Помню, как стояла на детской площадке совсем одна, и дети просто поднимали жестяные банки из луж и бросали в меня. В школе надо мной издевались физически и морально», — рассказала звезда.

Бекхэм напомнила, что во времена ее детства не было принято говорить о психическом здоровье. Хотя родители заботились о ней, она никому не рассказывала о травле, потому что ей было стыдно. Однако, уверена артистка, этот опыт помог ей подготовиться к карьере и нахождению в центре всеобщего внимания.

Ранее американский актер, звезда «Халка» и «Мстителей» Марк Руффало рассказал о борьбе с депрессией после трагического события. По словам 57-летнего актера, ему было 20 лет, когда его друга не стало.

