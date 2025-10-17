Звезда «Мстителей» рассказал о борьбе с депрессией после трагического события

Актер Марк Руффало заявил, что рождение детей спасло его от депрессии

Американский актер, звезда «Халка» и «Мстителей» Марк Руффало рассказал о борьбе с депрессией после потери лучшего друга. Воспоминаниями о трагическом событии он поделился в подкасте с ведущими Тедом Дэнсоном и Вуди Харрельсоном.

По словам 57-летнего актера, ему было 20 лет, когда его друга не стало. «Он был самым дорогим мне человеком, в некотором смысле родственной душой. Его звали Майкл Дарден. Красивый, невероятный парень, у него была депрессия», — заявил Руффало. В тот период артист и сам боролся с депрессией и активно делился переживаниями с другом.

Руффало признался, что в конечном итоге из тяжелого ментального состояния его вывели вовсе не лекарства и психотерапия, а рождение детей. У него есть 23-летний сын Кин и дочери, 20-летняя Белла и 18-летняя Одетт. Актер добавил, что после появления детей у него «просто не было времени» впадать в депрессию, потому что приходилось каждый день заботиться о них, когда они были маленькими.

Ранее американский актер Дуэйн Скала Джонсон рассказал о борьбе с депрессией. По его словам, на протяжении многих лет он пережил не одну серию приступов депрессии, начиная еще с того времени, когда учился в колледже.