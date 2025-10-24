ВС России получили роботизированные мостоукладчики

«Известия»: ВС России получили механизированные мосты на базе роботов

Вооруженные силы (ВС) России получили мостоукладчики на базе роботизированных платформ, которые позволяют снизить уязвимость бойцов инженерных подразделений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«В России разработан наземный робототехнический комплекс для преодоления траншей, рвов и других подобных препятствий. Дистанционно управляемый аппарат несет конструкцию, которую перекидывает через преграду, обеспечивая движение легкой техники», — говорится в материале.

В основе механизированного моста лежит наземный беспилотник с металлической конструкцией. Дрон перебрасывает ее через рвы или окопы, после чего по ней проезжают другие робототехнические комплексы или бойцы на мотоциклах. Отмечается, что применение подобных мостоукладчиков повышает темпы наступательных действий.

Редактор портала MIlitaryrussia Дмитрий Корнев подчеркнул, что для движения мотоциклов или багги необязательно делать тяжелый мост. Применение легкой беспилотной машины гораздо эффективнее в условиях активного применения дронов.

В сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» вооружили лазером «Игнис» для разминирования. Луч лазера способен прожигать взрывоопасные предметы.