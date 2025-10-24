Бывший СССР
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС России взяли под контроль Бологовку в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что под контроль армии РФ перешла Бологовка. Она была взята в результате продвижения на хатненском участке фронта бойцами группировки «Север».

«В ходе наступательных действий бойцами отряда "Шторм" 11-го тп (танкового полка) 11-го армейского корпуса освобожден населенный пункт Бологовка», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о расширении ВС России плацдарма на левом берегу реки Волчья в Харьковской области. Кроме того, сообщалось о взятии нескольких десятков зданий в Волчанске.

