ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что под контроль армии РФ перешла Бологовка. Она была взята в результате продвижения на хатненском участке фронта бойцами группировки «Север».

«В ходе наступательных действий бойцами отряда "Шторм" 11-го тп (танкового полка) 11-го армейского корпуса освобожден населенный пункт Бологовка», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о расширении ВС России плацдарма на левом берегу реки Волчья в Харьковской области. Кроме того, сообщалось о взятии нескольких десятков зданий в Волчанске.