Вучич назвал сходство Путина и Трампа

Вучич: Путин и Трамп не питают особой любви к ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич назвал сходство лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — по его словам, они оба не испытывают симпатий к Европейскому союзу (ЕС). Об этом он рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.

«Оба президента, если выразиться дипломатическим языком, не питают особой любви к ЕС. Так же нет сомнений в том, что ЕС сделает все возможное, чтобы их встреча не состоялась», — сказал он.

По его мнению, президенты РФ и США хотят создать «иную карту мира», обсуждая проекты наподобие туннеля через Берингов пролив и совместного освоения Арктики. «Я не верю, что они обсуждают только Украину», — подчеркнул Вучич.

Ранее Трамп отреагировал на слова Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России. «Рад, что он так считает. Посмотрим через полгода», — заявил американский лидер.

