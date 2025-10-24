Вышедший на свободу французский велосипедист покинул Россию

Вышедший на свободу французский велосипедист Сехили покинул Россию

Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в незаконном пересечении госграницы, покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат спортсмена Алла Кушнир рассказала, что тот вылетел из аэропорта Владивостока в Таиланд, и оттуда направится на родину.

23 октября Пограничный районный суд Приморского края признал путешественника виновным в незаконном пересечении государственной границы России, но освободил от уплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей, который был зачтен в счет пребывания француза в СИЗО. Он вышел на свободу в зале суда после оглашения решения.

Сехили совершал велотур от Лиссабона до Владивостока, чтобы побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.