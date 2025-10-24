Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 24 октября 2025Мир

Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

Захарова заявила о попытке Запада сорвать саммит Путина и Трампа в Будапеште
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Будапешт

Будапешт. Фото: Marton Monus / Reuters

Ряд западных стран запустил информационную кампанию о якобы отмене саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, чтобы сорвать предстоящее мероприятие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Посмотрите, какая была ситуация: страны договорились и готовились к встрече, но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что коллективный Запад на словам борется с дезинформацией, но на деле сам же ее и распространяет «в промышленных масштабах».

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Глава Соединенных Штатов уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Ученые открыли способ дышать без легких

    Костин рассказал об уходящем из нашей жизни долларе

    Российский модельер раскрыл причину любви молодежи к секонд-хендам

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости