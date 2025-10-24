Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

Захарова заявила о попытке Запада сорвать саммит Путина и Трампа в Будапеште

Ряд западных стран запустил информационную кампанию о якобы отмене саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, чтобы сорвать предстоящее мероприятие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Посмотрите, какая была ситуация: страны договорились и готовились к встрече, но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что коллективный Запад на словам борется с дезинформацией, но на деле сам же ее и распространяет «в промышленных масштабах».

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Глава Соединенных Штатов уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.