Зеленский раскрыл подробности о встрече с королем Великобритании

Зеленский поблагодарил короля Великобританию за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Великобритании Чарльза III за поддержку. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Спасибо Его Величеству и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку нашего народа, за сильные публичные призывы в поддержку Украины и достижение мира для нашей страны», — раскрыл он детали встречи.

24 октября Зеленский приехал в Великобританию для встречи с лидерами стран «коалиции желающих». Он также встретился с Чарльзом III, прием прошел в Виндзорском замке.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk руководство страны начало вести разговор об их поставке с европейскими странами.