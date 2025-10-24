Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 24 октября 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности о встрече с королем Великобритании

Зеленский поблагодарил короля Великобританию за поддержку Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Aaron Chown / Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Великобритании Чарльза III за поддержку. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Спасибо Его Величеству и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку нашего народа, за сильные публичные призывы в поддержку Украины и достижение мира для нашей страны», — раскрыл он детали встречи.

24 октября Зеленский приехал в Великобританию для встречи с лидерами стран «коалиции желающих». Он также встретился с Чарльзом III, прием прошел в Виндзорском замке.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk руководство страны начало вести разговор об их поставке с европейскими странами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Фермеры пришли в ярость из-за плана Трампа

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости