17:25, 24 октября 2025Из жизни

Женщина вылила остатки кофе на улице и получила штраф в 16 тысяч рублей

Антонина Черташ
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Жительница Лондона столкнулась с неожиданными последствиями после того, как вылила остатки кофе на улице перед посадкой на автобус. Об этом сообщает BBC News.

Бурчу Есильюрт вылила, как она утверждает, «совсем немного» кофе из многоразового стакана в ливневый сток возле остановки в районе Ричмонд, опасаясь пролить напиток в транспорте. После этого к ней незамедлительно подошли трое полицейских и выписали штраф в 150 фунтов (около 16,2 тысячи рублей). Есильюрт объяснили, что, по закону, она должна была вылить кофе в мусорный бак. В заявлении муниципалитета Ричмонда позже уточнили, что «сотрудники действовали в соответствии с инструкцией и были вежливы», хотя сама женщина утверждала, что они были агрессивны и пытались ее запугать.

Пострадавшая сочла наказание несоразмерным. «Это кажется несправедливым, я считаю штраф чрезмерным», — сказала она. История разошлась по СМИ и соцсетям и вызвала общественное возмущение. После всплеска негативной реакции власти отменили взыскание. Они признали, что при обжаловании оно «с высокой вероятностью было бы отменено», и пообещали пересмотреть правила утилизации жидкостей в общественных местах.

Ранее в Лондоне пятилетней девочке прислали штраф в тысячу фунтов стерлингов за то, что она выбросила мусор мимо урны. Как заявил отдел по охране окружающей среды муниципального совета, полицейские видели, как девочка бросила упаковку от посылки на землю. Позже выяснилось, что никакого полицейского-свидетеля не было. Сотрудники отдела просто нашли на земле пакет с ее именем.

