Значение перехода под контроль России нового населенного пункта в ДНР объяснили

Военный эксперт Белоусов: Взятие Дроновки приближает Россию к победе

Взятие Дроновки в Донецкой народной республики (ДНР) российскими военными стало одним из многих шагов к достижению целей украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Донецкая область — самая густонаселенная, и таких пунктов как Дроновка там десятки. Причем города находятся на расстоянии порядка 10 километров друг от друга, так что до победы еще далеко. Но, беря под контроль каждый новый пункт, мы к ней приближаемся», — сказал Глазунов.

По его словам, главным вызовом для российских военных станут Краматорск, Славянск и Дружковка. Военный эксперт особенно выделил Краматорск, который является столицей Донецкой области со стороны Украины.

«Там и штаб, и лагерь военнопленных, и все управление донецким фронтом. Так что, говоря о Дроновке и других подобных населенных пунктах, не надо преувеличивать и говорить, что это Сталинград — таких еще очень много. Но с каждым мы приближаемся к победе», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что взятие Дроновки стало серьезным шагом к достижению целей украинского конфликта. «Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», — заявил Белоусов в обращении к военным.