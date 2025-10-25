Армия Израиля нанесла удар по Газе

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы. Об этом сообщают израильские вооруженные силы в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, ликвидировав террориста из террористической организации, который планировал совершить немедленный теракт против военнослужащих ЦАХАЛ», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Израиль продолжает следовать режиму прекращения огня, который был ранее достигнут.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.