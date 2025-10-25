Мир
21:00, 25 октября 2025Мир

Армия Израиля нанесла удар по Газе

Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы. Об этом сообщают израильские вооруженные силы в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, ликвидировав террориста из террористической организации, который планировал совершить немедленный теракт против военнослужащих ЦАХАЛ», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Израиль продолжает следовать режиму прекращения огня, который был ранее достигнут.

23 октября президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.

