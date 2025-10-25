Россия
12:58, 25 октября 2025Россия

Армия России ударила по военным предприятиям Украины

ВС РФ ударили по украинским предприятиям ВПК и объектам энергоинфраструктуры
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ответ на атаки Киева по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы (ВС) страны нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Для группового удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и ударные дроны. Цели, как уточнили в оборонном ведомстве, были достигнуты.

Кроме того, при помощи беспилотников и другого оружия была поражена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун». Атаке подверглись и цеха по производству дронов для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили артиллерийскую установку украинской армии на константиновском направлении в Донецкой народной республике

