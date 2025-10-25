ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на константиновском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что в районе населенного пункта Константиновка была обнаружена и уничтожена украинская 155-миллиметровая колесная самоходная гаубица 2С22 «Богдана». Еще одна артиллерийская позиция ВСУ была выявлена рядом с Клебан-Быкским водохранилищем, она также была уничтожена.

Кроме того, российские войска зафиксировали две позиции минометов ВСУ — одну обнаружили в населенном пункте Иванополье, другую выявили в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Обе позиции были уничтожены.

Ранее 25 октября Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за минувшие сутки. По данным ведомства, украинская армия потеряла 1630 человек.

Перед этим военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ строят новые фортификации в Константиновке. По его словам, украинские военные боятся окружения.