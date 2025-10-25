Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 1630 человек в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли 1630 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителей пресс-центров группировок российских войск, опубликованных Минобороны России.

В частности, в зоне ответственности Центра ВСУ потеряли более 500 бойцов, а на территории деятельности Востока — более 340.

Также пресс-центр Запада отчитался о потерях ВСУ свыше 240 военнослужащих. В свою очередь, Днепр и Север сообщили о 75 и 190 потерянных украинских военнослужащих.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска несут значительные потери под Северском. По его словам, ВСУ находятся под постоянным огневым воздействием и испытывают нехватку в живой силе на данном участке фронта.