Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки

СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли 1630 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителей пресс-центров группировок российских войск, опубликованных Минобороны России.

В частности, в зоне ответственности Центра ВСУ потеряли более 500 бойцов, а на территории деятельности Востока — более 340.

Также пресс-центр Запада отчитался о потерях ВСУ свыше 240 военнослужащих. В свою очередь, Днепр и Север сообщили о 75 и 190 потерянных украинских военнослужащих.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска несут значительные потери под Северском. По его словам, ВСУ находятся под постоянным огневым воздействием и испытывают нехватку в живой силе на данном участке фронта.

