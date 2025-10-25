Армия России уничтожила пусковую установку ракетного комплекса «Нептун» ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун»

Вооруженные силы (ВС) России успешно поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ о ситуации в зоне спецоперации.

Кроме того, были поражены цеха по производству украинских дронов, а также нанесен удар по скоплению живой силы, в том числе по иностранным наемникам.

Для этого российские войска использовали ударные беспилотники, авиацию и другое вооружение.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России нанесли удар возмездия Киеву за атаку на гражданские объекты на территории РФ.