Падение артиста цирка в российском городе попало на видео

Артист цирка в Казани неудачно приземлился, потерял сознание и попал в больницу

Во время экстрим-шоу «Одержимые» в Казани артист цирка Матвей Циренщиков неудачно выполнил трюк и был госпитализирован. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

В ходе шоу Циренщиков, который выступал в составе группы на BMX-велосипедах, неудачно приземлился после прыжка, ударился головой о манеж и потерял сознание. Отмечается, что артисту оперативно пришли на помощь организаторы, которые отвели его за кулисы, где он пришел в себя.

Позже Циренщикова госпитализировали, ему диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Новосибирске сосна упала на шестилетнего ребенка.